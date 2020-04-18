Лунин станет резервным вратарем «Реала» после ухода Ареола и Зидана

Андрей Лунин должен получить место второго вратаря «Реала» в следующем сезоне, сообщает Marca.

Мадридский клуб не планируют выкупать права на Альфонсо Ареола, который намерен заняться поисками нового клуба. Контракт Луки Зидана с клубом подходит к концу, и он хотел бы продолжить карьеру во Франции.

Уход двух голкиперов позволит украинцу рассчитывать на место главного сменщика Тибо Куртуа.

На данный момент Лунин выступает на правах аренды в «Овьедо». В команде из сегунды 21-летний украинец провел 9 матчей, пропустив 10 голов.