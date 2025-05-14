Лунин получил травму и не сыграет с «Мальоркой»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин не сможет принять участие в матче 36-го тура ла лиги против «Мальорки» из-за ушиба правой руки, сообщает пресс-служба клуба.

Игра между «Реалом» и «Мальоркой» запланирована на сегодня, 14 мая, и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 22.30 по московскому времени.

В текущем сезоне Лунин участвовал в 12 матчах во всех турнирах и четыре раза не позволил забить в свои ворота. Его контракт с «Реалом» действует до конца июня 2030 года.