Лунин может перейти в новый топ-клуб

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения вратаря «Реала» Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.

Диего Симеоне ищет нового голкипера для своей команды, и основными кандидатами на данный момент являются Лунин и Жоан Гарсия из «Эспаньола».

Несмотря на то что контракт Лунина с «Реалом» действует до 2030 года, у вратаря есть устная договоренность с клубом о возможном переходе при получении выгодного предложения. «Реал» готов рассмотреть предложения по игроку, но переход в стан принципиального соперника маловероятен.

Что касается Жоана Гарсии, то его клуб оценивает голкипера в 25 миллионов евро, и «Атлетико» готов предложить такую сумму. Если «Матрасники» захотят приобрести Лунина за эту сумму, то решение будет зависеть от желания самого игрока и его клуба.

В текущем сезоне Лунин принял участие в 12 матчах, четыре из которых завершил без пропущенных голов.