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Лунин хочет навязать борьбу Куртуа в воротах «Реала»

09:16
Андрей Лунин. Фото ФК "Овьедо"
Андрей Лунин. Фото ФК "Овьедо"
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассчитывает навязать борьбу основному голкиперу мадридцев Тибо Куртуа. Вторую половину прошедшего сезона украинский голкипер провел в аренде в «Овьедо». По информации СМИ, на него в Мадриде планируют сделать ставку как на ближайшего резервиста.

— За эти полгода мне нужно было проявить себя, — цитирует Лунина football.ua. — Я старался улучшать все аспекты игры. Кроме того, я работал над игрой на линии ворот. Улучшаю игровые моменты. Но в то же время и разговор, подсказ. Чтобы как можно больше моментов избежать.

Надеюсь, какие-то предложения есть, но полагаю, что я работал для того, чтобы вернуться в «Реал». Надеюсь, что они примут положительное решение. Если честно, каждый день представляю себя в футболке «Реала».

Стремлюсь туда попасть, чтобы изо дня в день становиться лучше. Я буду только рад конкурировать с таким вратарем, как Тибо Куртуа. Приложу все усилия, чтобы не дать ему спокойно себя чувствовать.

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