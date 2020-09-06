Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перспективы вратаря Андрея Лунина в «Реале».

— У него большой потенциал, поэтому он вернулся в Мадрид. Считаю, Лунин готов к вызову как в своем клубе, так и в сборной. Он сыграл с нами пару игр и показал уровень, который у него есть. Я ему доверяю, — цитирует Шевченко Marca.

21-летний голкипер вторую половину прошлого сезона провел в сегунде в составе «Овьедо», сыграв в 20 играх, в которых пропустил 20 мячей.