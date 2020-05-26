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Лунин еще не знает, вернется ли в «Реал»

22:58
Андрей Лунин. Фото Reuters
Андрей Лунин. Фото Reuters
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Вратарь «Овьедо» Андрей Лунин еще не в курсе, вернется ли он в «Реал» летом. Мадридцы владеют правами на украинского голкипера. По сообщению СМИ, в следующем сезоне главный тренер Зинедин Зидан рассчитывает сделать ставку на Лунина как на запасного вратаря.

— Возвращение в «Реал»? Не знаю, мне ничего не говорили, — цитирует AS Лунина. — Хотелось бы закончить сезон в безопасности. Мы с нетерпением ждем возвращения сезона. Два месяца — это слишком много.

— «Овьедо» сохранит место в сегунде?

— Конечно. А я смогу показать свой уровень, чтобы Зидан увидел, что мне нужно вернуться в «Реал». Сделаю все для этого. Посмотрим, что произойдет.

— Быть вратарем «Реала» — самая сложная работа?

— Да.

-Как вы относитесь к критике?

— Я нормально с ней справляюсь, это будет всегда и это нормально.

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