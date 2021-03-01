Лукас Васкес поставил ультиматум «Реалу»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поставил ультиматум руководству мадридского клуба, сообщает ABC 1 марта.

По данным источника, 29-летний испанец хочет получить новое предложение от мадридцев в течение ближайшего месяца с существенным увеличением заработной платы. В противном случае он и его агент начнут поиски нового клуба. Действующий контракт Васкеса с «Реалом» истекает этим летом.

В нынешнем сезоне ла лиги Васкес провел 18 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.