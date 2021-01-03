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Лукас Васкес пока не вел переговоры о продлении контракта с «Реалом»

17:22
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес прокомментировал ситуацию вокруг контракта с клубом, который истекает будущим летом.

«Мы сядем за стол переговоров и посмотрим, что произойдет, это зависит не только от меня. Сейчас я много играю и хочу продолжать работать в команде», — цитирует Васкеса Marca со ссылкой на Movistar

В сезоне-2020/21 29-летний Васкес провел 18 матчей за «Реал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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