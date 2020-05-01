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Лукас Васкес: «Когда сезон возобновят, «Реал» станет чемпионом»

17:32

Нападающий «Реала» Лукас Васкес выразил уверенность в том, что «Королевский клуб» выиграет чемпионат Испании в случае, если его возобновят.

— Все футболисты «Реала» — профессионалы, — приводит Marca слова Васкеса. — Мы хорошо справляемся с поддержанием формы в условиях карантина, много тренируемся. Когда сезон возобновят, мы выиграем чемпионат.

Сезон-2019/20 в Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сыграно 27 матчей, «Реал» отстает от «Барселоны», возглавляющей турнирную таблицу, на 2 очка.

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