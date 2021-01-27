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Лукас Торрейра может перейти в «Монако»

21:26
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«Монако» обратился к «Арсеналу» с предложением по полузащитнику Лукасу Торрейре, находящемуся в аренде в «Атлетико», сообщает AS.

По условиям арендного договора, который закончится 30 июня 2021 года, «Атлетико» имеет право выкупить уругвайца, но, в то же время, «Арсенал», которому хавбек принадлежит до лета 2023 года, обладает приоритетным правом изменить место его аренды.

В нынешнем сезоне 24-летний опорный полузащитник принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, но лишь один провел от начала до конца, забив 1 гол.

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