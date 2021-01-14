Нападающий «Реала» Лука Йович вернулся в «Айнтрахт». Немецкий клуб арендовал футболиста до конца сезона, сообщает сайт мадридцев.

Футболист перешел из «Айнтрахта» в «Реал» в июле 2019 года за 63 миллиона евро. Контракт 23-летнего нападающего с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро. Футболист не выходит на поля с 8 ноября 2020 года. В текущем сезоне он провел пять матчей за «Реал».