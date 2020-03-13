Лука Йович: «Пользовался одним бассейном с зараженным коронавирусом. Чувствую себя хорошо»

Нападающий «Реала» Лука Йович заявил, что пользовался одним бассейном с игроком, у которого был найден коронавирус. Однако серб не считает это проблемой.

— Пошли на тренировку сегодня утром, но люди из администрации сказали, что у нас не будет занятия в течение следующих двух недель. Все должны быть в домах и не покидать Мадрид, — сказал Йович в интервью B92.net. — С тех пор, как я получил травму и не тренировался в течение последних двух-трех дней, я использовал тот же бассейн для восстановления, что и зараженный коронавирусом игрок. Но у меня нет никаких симптомов, чувствую себя хорошо.

Напомним, «Реал» был помещен на карантин, так как инфекция была найдена у игрока баскетбольной команды.