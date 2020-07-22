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Лука Модрич: «В «Реале» были уверены, что команда будет побеждать и без Криштиану Роналду»

19:31
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что уход Криштиану Роналду в «Ювентус» не повлиял на «Королевский клуб».

— Конечно, вряд ли нужно объяснять, как важен был Криштиану для «Реала», но надо сказать, что мы не потеряли голову после его ухода, — цитирует AS Модрича. — Мы были уверены, что продолжим побеждать и без Роналду. Он — талантливый игрок, но команда — превыше всего.

По итогам сезона-2019/20 «Реал» стал чемпионом Испании.

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