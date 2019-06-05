Лука Модрич: "Перед игроками "Реала" стоит задача вернуться на прежний путь"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич рад, что в седьмой раз был признан лучшим футболистом Хорватии. 33-летний хорват отметил, что мадридскому клубу нужно вновь стать лучшим.

– Эта награда очень много значит для меня, поэтому я могу только поблагодарить всех, кто голосовал за меня, – цитирует Diario Sport Модрича. – Всегда приятно получать награду, которая определяется голосованием моих коллег. Хочу сказать спасибо моим товарищам по команде, без них этот приз был бы невозможен. В "Реале" перед нами стоит задача вернуться на прежний путь, быть лучшими, то же самое можно сказать и о сборной.

Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии