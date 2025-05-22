Лука Модрич опубликовал прощальное письмо после объявления об уходе из «Реала»

Полузащитник и капитан «Реала» Лука Модрич опубликовал прощальное письмо после объявления об уходе из команды.

В четверг, 22 мая «Реал» объявил о том, что 39-летний хорват покинет клуб после клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

«Дорогие фанаты. Вот и пришло время. Я хотел, чтобы этот момент не наступал никогда, но это футбол, а в жизни все имеет свое начало и свой конец. В субботу я проведу последний матч на «Сантьяго Бернабеу». Я приехал в Мадрид в 2012 году с желанием выйти на поле в майке лучшего клуба мира и с амбициями достичь больших высот, но не представлял, что меня ждет.

Игра за «Реал» изменила меня и как футболиста, и как человека. Я горжусь, что был частью одной из самых успешных эпох в истории клуба. Хочу от всего сердца поблагодарить «Реал», в особенности — президента Флорентино Переса, моих одноклубников и тренеров, всех людей, которые помогали мне все это время.

За все годы я пережил невероятные моменты, чудесные спасения, которые казались невозможными, финалы, празднования и магические ночи на «Сантьяго Бернабеу». Мы выиграли все, и я был очень счастлив. Но, помимо титулов и побед, я несу в сердце любовь всех болельщиков «Реала». Не знаю, как объяснить эту особенную связь, которую я чувствую с вами, эту любовь, поддержку и уважение. Я никогда не забуду это.

Ухожу с сердцем, полным гордости, благодарности и незабываемых воспоминаний. Хоть я и не буду больше играть в футболке «Реала» после клубного чемпионата мира, я навсегда останусь болельщиком «Реала», — написал Модрич в соцсетях.

Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. Вместе с командой он 6 раз выиграл Лигу чемпионов, 5 раз становился победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, четырежды становился чемпионом Испании и дважды завоевывал Кубок страны.

39-летний хорват провел за «Реал» 590 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 95 результативных передач.