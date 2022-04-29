Лука Модрич может войти в структуру «Реала» после завершения карьеры

Полузащитник «Реала» Лука Модрич договорился с клубом о продлении контракта, пишет As.

По данным источника, мадридцы подпишут соглашение до 2023 года с возможностью продления еще на год. Хорват также может войти в структуру «Реала».

36-летний хавбек хочет завершить карьеру в «Реале». В этом сезоне он провел 24 матча, набрав 2 гола и сделав 5 ассистов.