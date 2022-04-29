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Сегодня, 15:39

Лука Модрич может войти в структуру «Реала» после завершения карьеры

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич договорился с клубом о продлении контракта, пишет As.

По данным источника, мадридцы подпишут соглашение до 2023 года с возможностью продления еще на год. Хорват также может войти в структуру «Реала».

36-летний хавбек хочет завершить карьеру в «Реале». В этом сезоне он провел 24 матча, набрав 2 гола и сделав 5 ассистов.

Лука Модрич
ФК Реал
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