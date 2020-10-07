Лука Модрич: «Моей семье нравится в Мадриде. Хочу остаться жить в городе и завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о желании закончить карьеру футболиста в мадридском клубе.

— Конечно, я хотел бы остаться в «Реале», — приводит Marca слова Модрича. — Мадрид — это мой дом, я хочу продлить контракт с клубом. Однако все зависит от партнеров и тренера, не хочу быть обузой. Моей жене и детям нравится в Мадриде, мы бы хотели остаться тут после того, как я закончу с футболом. Если бы я решал сейчас, то закончил бы карьеру в «Реале».

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. Контракт 35-летнего хорвата с «Королевским клубом» заканчивается летом 2021 года.