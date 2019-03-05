Лука Модрич: "Конечно, "Реалу" не хватает Роналду"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признался, что команде не хватает Криштиану Роналду. Португалец ушел в "Ювентус" прошлым летом.

– Конечно, нам не хватает Роналду, – цитирует AFP Модрича. – По такому игроку скучала бы любая команда. Заменить его практически невозможно. Когда он ушел в "Ювентус", клуб хотел, чтобы другие футболисты сыграли его роль, разделив задачи. Нам нужно было два или три игрока, которые забивали бы 10, 15 или 20 голов, но у нас их нет. Это наша главная проблема в сезоне. У нас отличные футболисты, клуб доверяет Бэйлу, Асенсио, Бензема, Диасу, Винисиусу. Но не всегда все складывается так, как хочется. Но "Реал" вернется на вершину.