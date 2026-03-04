Модрич поддержал Родриго, выбывшего до конца года из-за травмы

Экс-полузащитник «Реала» Лука Модрич поддержал бывшего одноклубника по мадридской команде Родриго, получившего травму.

Во вторник, 3 марта, стало известно, что у 25-летнего бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки правой ноги и наружного мениска. Он пропустит остаток сезона и чемпионат мира-2026.

«Крепись, сынок. Ты обязательно вернешься сильнее!» — написал Модрич в социальной сети.

В сезоне-2025/26 Родриго провел за «Реал» 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

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