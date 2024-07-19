Модрич: «Рад, что теперь Мбаппе в моей команде»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
«Рад, что он наконец-то здесь, в «Реале». Он один из лучших, и он доказал это на протяжении многих лет. Мбаппе — игрок, который выиграл чемпионат мира, к сожалению, в матче против меня, но я рад, что теперь он в моей команде. Мы все поможем Килиану во всем, что ему нужно, чтобы он быстро освоился и показал свой талант, потому что он может достичь самой вершины», — цитирует пресс-служба клуба Модрича.
«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.
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|0
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17
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
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Валенсия – Барселона
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|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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