Луизау назвал нападающего «Реала» Винисиуса ослом

Экс-нападающий сборной Бразилии Луизау раскритиковал бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиус — осел. Он не знает, как отобрать мяч у вратаря, он не знает, как забивать голы. Он должен тренироваться, совершенствоваться и учиться. Он должен тренироваться бить головой и левой ногой», — цитирует AS Лиузау.

Луизау играл за «Депортиво», «Герту», «Фламенгу», «Коринтианс» и другие бразильские клубы. В 2002 году бразилец стал чемпионом мира.