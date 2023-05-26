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Сегодня, 08:16

Фигу: «Реал» и «Барселона» — лучшие клубы в мире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу рассказал, какие клубы, по его мнению, являются лучшими в мире.

«Реал» и «Барселона» — это два лучших клуба в мире. У них есть всемирный престиж и большое количество болельщиков. Мне повезло поиграть в обеих командах», — приводит слова Фигу AS.

Португалец выступал за «Барселону» с 1995 по 2000 год, после чего перешел в «Реал» и играл там с 2000 по 2005 год.

Луиш Фигу
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 20:30
Сельта – Жирона
 1 : 1
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 1 : 0
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 3 : 1
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 1 : 1
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 2 : 1
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 2 : 0
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 0 : 1
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 3 : 3
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 1 : 0
25.05 22:30
Осасуна – Атлетик
 2 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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