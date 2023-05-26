Фигу: «Реал» и «Барселона» — лучшие клубы в мире»
Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу рассказал, какие клубы, по его мнению, являются лучшими в мире.
«Реал» и «Барселона» — это два лучших клуба в мире. У них есть всемирный престиж и большое количество болельщиков. Мне повезло поиграть в обеих командах», — приводит слова Фигу AS.
Португалец выступал за «Барселону» с 1995 по 2000 год, после чего перешел в «Реал» и играл там с 2000 по 2005 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|
2
|Реал
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|
3
|Атлетико
|36
|22
|7
|7
|66-30
|73
|
4
|Р. Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|
5
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|
6
|Бетис
|36
|16
|8
|12
|43-39
|56
|
7
|Осасуна
|36
|14
|8
|14
|34-39
|50
|
8
|Атлетик
|36
|14
|8
|14
|46-41
|50
|
9
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|
10
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|
11
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-40
|47
|
12
|Р. Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|
13
|Валенсия
|36
|11
|7
|18
|39-42
|40
|
14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|
15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|
16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|
17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|
18
|Хетафе
|36
|9
|11
|16
|32-44
|38
|
19
|Эспаньол
|36
|8
|11
|17
|47-64
|35
|
20
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|20:30
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|23.05
|20:30
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|1 : 0
|23.05
|23:00
|
Вальядолид – Барселона
|3 : 1
|24.05
|20:30
|
Эльче – Севилья
|1 : 1
|24.05
|20:30
|
Реал – Р. Вальекано
|2 : 1
|24.05
|20:30
|
Вильярреал – Кадис
|2 : 0
|24.05
|23:00
|
Бетис – Хетафе
|0 : 1
|24.05
|23:00
|
Эспаньол – Атлетико
|3 : 3
|25.05
|20:30
|
Мальорка – Валенсия
|1 : 0
|25.05
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|22
|3
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|25
|3
|3
Новости