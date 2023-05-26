Фигу: «Реал» и «Барселона» — лучшие клубы в мире»

Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу рассказал, какие клубы, по его мнению, являются лучшими в мире.

«Реал» и «Барселона» — это два лучших клуба в мире. У них есть всемирный престиж и большое количество болельщиков. Мне повезло поиграть в обеих командах», — приводит слова Фигу AS.

Португалец выступал за «Барселону» с 1995 по 2000 год, после чего перешел в «Реал» и играл там с 2000 по 2005 год.