Луис Суарес вышел на четвертое место в списке бомбардиров «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отличился в матче чемпионата Испании против «Эйбара» — 3:0. Для него это 184-й гол в 195 играх. По данному показателю он вышел на четвертое место, сравнявшись с Жозепом Самитьером, выступавшим за «Барсу» первой половине XX века.

Больше Суареса за «Барселону» забивали Ласло Кубала (194), Сесар Родригес (232), а лидирует с большим отрывом действующий капитан команды Лионель Месси, который сегодня забил 605-й мяч.