Луис Суарес: «Сейчас меньше всего думаю о своем будущем. Контракт с «Барсой» обсужу, когда придет время»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что пока не вступал в переговоры насчет нового контракта с каталонским клубом.

— Сейчас я меньше всего думаю о своем будущем, — цитирует Mundo Deportivo Суареса. — Ситуация, в которой мир оказался сегодня, заставляет задуматься о том, как нам всем жить дальше. Все мои мысли в данный момент связаны с тем, как отработать действующий контракт. Свое будущее в «Барселоне» я обсужу с клубом, когда придет время.

Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» летом 2014 года за 81,7 миллиона евро. В сезоне-2019/20 на счету 33-летнего уругвайца 14 голов и 11 результативных передач в 23 матчах за «сине-гранатовых». Сейчас форвард восстанавливается после операции на колене. Контракт Суареса с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года.