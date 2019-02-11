Луис Суарес – о ничьей с "Атлетиком": "У "Барселоны" крайне плотный календарь"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Атлетика"​ (0:0), сообщает Mundo Deportivo.

– В первом тайме нам не хватало коммуникации на поле, и эту проблему надо решать. Мы сильно уступили во владении и не разговаривали друг с другом. Такие мелочи играют против нас. У "Барселоны" крайне плотный календарь, и это помогло "Атлетику" – они смогли лучше подготовиться к матчу.

Сегодня обе команды создали много моментов. Не знаю, можно ли считать ничью справедливым результатом. И мы, и "Атлетик" полагаем, что могли выиграть.

Тер Штеген своей игрой показал, почему он один из лучших вратарей. Сегодня он сыграл важную роль, – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

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