Луис Суарес: «Неймара встретят в «Барселоне» очень тепло»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о возможном переходе в команду Лаутаро Мартинеса из «Интера» и Неймара из «ПСЖ». Ранее сообщалось, что они пополнят состав каталонцев в следующее трансферное окно.

— Тяжело разговаривать на такие темы, учитывая ситуацию в мире, — цитирует ургувайца Mundo Deportivo. — Конечно, мне бы хотелось играть с сильными футболистами в одной команде. Неймара встретят очень тепло, потому что он уже играл за нас, и получалось здорово. Что касается Мартинеса, то он сильно прибавил в Италии. Рад тому, что «Барселона» пытается пригласить только тех, кто может нас усилить.