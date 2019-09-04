Луис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию. Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, а минувшим летом пытался вернуться, но безуспешно.

— Мы разговаривали с Неймаром, когда он еще хотел уйти из «Барселоны», и все это знали, — цитирует AS Суареса. — Ему сказали, что он не будет так же хорош, как в «Барселоне». Но он решил уйти. Сейчас же он сделал все, чтобы вернуться. Его отношения с нами очень помогли ему. Мы с ним часто болтали обо всем. Знали, что он переживает трудные времена.