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Новости   //    Футбол   //    Испания

Луис Суарес начал восстановление после операции

21:49

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к восстановлению после операции. 12 января он перенес операции в связи с травмой мениска колена.

«Начинаем восстановление и стремимся вернуться», — написал Суарес в Twitter, выложив фотографии из клиники.

В нынешнем сезоне Суарес провел 23 матча и забил 14 мячей во всех турнирах.

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