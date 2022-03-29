Луис Суарес может покинуть «Атлетико» этим летом

«Атлетико» может по окончании сезона расстаться с Суаресом

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может покинуть команду этим летом. Главный тренер команды Диего Симеоне не рассчитывает на игрока в следующем сезоне, сообщает Diario AS.

Место уругвайца в команде занимает молодой форвард Жоау Феликс. А Суарес из-за недостаточной подвижности приносил проблемы команде. Феликс во второй части сезона стал играть результативнее и не оставил шансов Суаресу.