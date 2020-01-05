Луис Суарес: «Есть ощущение, что «Барселона» потеряла два очка»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ничью с «Эспаньолом» (2:2) в матче чемпионата Испании. «Барселона» проигрывала по ходу встречи со счетом 0:1, а потом вела 2:1, но упустила победу, оставшись в меньшинстве из-за удаления Френки де Йонга.

— Мы хотели победить, но тяжело вырывать победу на таком стадионе, — цитирует AFP Суареса. — Есть ощущение, что мы потеряли два очка. Но было слишком трудно играть в меньшинстве с таким соперником. «Эспаньол» очень уверенно играет на своем поле. Но это не оправдание для нас. Мы действующие чемпионы и лидируем в чемпионате сейчас. «Барселона» всегда обязана побеждать. Нужно сделать правильные выводы, чтобы улучшить игру.