Луис Суарес: "Барселона" заслужила выход в финал"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес остался доволен победой над "Реалом" (3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Уругваец в этой встрече оформил дубль.

– Матч прошел хорошо, как мы и рассчитывали, – цитирует AFP Суареса. – Мы знали, как нам следует сыграть. Во втором тайме старались сделать все, чтобы забить. В таких матчах мы стараемся извлечь максимум из возможностей. Понимаем, когда кто-то говорит, будто Кубок Испании большие клубы не ценят. Но из года в год мы доказываем обратное.

Этот матч был сложным, но мы справились, несмотря на неблагоприятный результат в первой игре. Мы провели хорошую игру и заслужили выход в финал.