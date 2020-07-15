Луис Суарес: «Барселона» сама упустила титул чемпиона Испании, нам нет оправданий. Надо сосредоточиться на ЛЧ"

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес оценил положение команды в сезоне-2019/20. За два тура до конца чемпионата Испании каталонцы идут вторыми, отставая от лидера, «Реала», на 4 очка.

— Что касается чемпионата Испании, то тут нужно подходить к ситуации критично: мы сами упустили титул, — приводит Mundo Deportivo слова Суареса. — Мы знаем, что все зависело от нас, команде нет оправданий. Сейчас, ради престижа «Барселоны» мы должны выиграть два оставшихся матча в сезоне и сосредоточиться на единственном титуле, на который мы все еще всерьез претендуем — Лиге чемпионов. Поражение там может стоить дорого, так что нужно действовать внимательно. Если «Барселона» покажет свой уровень, если каждый продемонстрирует, почему оказался в этой команде, то мы сможем обыграть любого.