Луис Гарсия стал главным тренером «Севильи»

Испанский специалист Луис Гарсия назначен главным тренером «Севильи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт 53-летнего тренера рассчитан до 2027 года.

Гарсия сменил на этом посту Матиаса Альмейду, отправленного в отставку в понедельник. «Севилья» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко за 29 туров.

В октябре 2025 года испанские СМИ сообщали, что Гарсия может возглавить московский «Спартак». По информации Marca, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао вел переговоры со специалистом, но в итоге пост главного тренера занял другой испанец — Хуан Карлос Карседо.

Последним местом работы Гарсии был «Алавес», который он тренировал с июля 2022-го по декабрь 2024 года. Ранее он возглавлял испанские «Мальорку», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Эльче», а также саудовский «Аль-Шабаб» и «Бани Яс» из ОАЭ. Под руководством Гарсии «Алавес» провел 108 матчей: 44 победы, 28 ничьих и 36 поражений.