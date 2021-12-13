Луис Энрике высказался о работе Хави в «Барселоне»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил результаты каталонского клуба во главе с Хави после ничейного матча ла лиги с «Осасуной» (2:2).
«Все просто, Хави должен быть уверен, он обученный специалист. Я замечаю улучшения «Барселоны» в игре, но, вероятно, не те, которые ожидают фанаты. Нужно время, он почувствует уверенность и спокойствие, и все появится. То, что он ищет, — это оружие и потенциал, который есть у «Барсы», — цитирует Энрике Marca.
«Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место. У «Осасуны» 22 очка и десятая позиция.
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