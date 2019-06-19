Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании, его место займет ассистент

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по личным причинам. Его место займет первый ассистент Роберт Морено. Об этом было объявлено на пресс-конференции с участием президента федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса и спортивного директора Хосе Франсиско Молины.

- Решение в том, чтобы довериться Роберту Морено, - приводятся слова Рубиалеса в Твиттре сборной Испании. - У него останется тот же контракт, что был подписан, он будет отвечать за выступление команды на отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Луис Энрике пропустил три последних матча сборной Испании по семейным обстоятельствам.