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Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году

Алина Савинова
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Луис де ла Фуэнте.
Фото AFP

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила возглавляющего сборную Испании Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером на уровне национальных команд в 2024 году.

По итогам голосования 63-летний специалист набрал 274 очка, опередив главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони (148) и Дидье Дешама из команды Франции (35).

Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2024. Всего в 2024 году «красная фурия» провела 17 матчей, одержав 14 побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

В десятку лучших тренеров на уровне сборных по версии IFFHS также вошли экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, Эмерс Фаэ (сборная Кот-д'Ивуара), Юлиан Нагельсман (Германия), Нестор Лоренсо (Колумбия), Винченцо Монтелла (Турция), Вилли Саньоль (Грузия) и Марсело Бьелса (Уругвай).

Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
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Алавес – Мальорка
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Осасуна – Вальядолид
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 2 : 0
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Барселона – Эспаньол
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