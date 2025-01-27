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Сегодня, 16:03

Луис де ла Фуэнте останется тренером сборной Испании по футболу до конца ЧЕ-2028

Камила Абдурахманова
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Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте.

Соглашение рассчитано до завершения чемпионата Европы 2028 года, который закончится в июле.

63-летний специалист возглавляет сборную Испании с декабря 2022 года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Европы-2024. Также он работал тренером молодежной сборной Испании (игроки не старше 21 года).

Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
18
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
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Мальорка – Бетис
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Атлетико – Вильярреал
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Севилья – Эспаньол
 1 : 1
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
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Р. Вальекано – Жирона
 2 : 1
26.01 18:15
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Реал

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Рафинья

Барселона

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