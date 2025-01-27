Луис де ла Фуэнте останется тренером сборной Испании по футболу до конца ЧЕ-2028

Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте.

Соглашение рассчитано до завершения чемпионата Европы 2028 года, который закончится в июле.

63-летний специалист возглавляет сборную Испании с декабря 2022 года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Европы-2024. Также он работал тренером молодежной сборной Испании (игроки не старше 21 года).