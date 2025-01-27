Луис де ла Фуэнте останется тренером сборной Испании по футболу до конца ЧЕ-2028
Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте.
Соглашение рассчитано до завершения чемпионата Европы 2028 года, который закончится в июле.
63-летний специалист возглавляет сборную Испании с декабря 2022 года. Под его руководством команда стала победителем чемпионата Европы-2024. Также он работал тренером молодежной сборной Испании (игроки не старше 21 года).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|50-20
|49
|
2
|Атлетико
|21
|13
|6
|2
|35-14
|45
|
3
|Барселона
|21
|13
|3
|5
|59-24
|42
|
4
|Атлетик
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
5
|Вильярреал
|21
|9
|7
|5
|39-32
|34
|
6
|Мальорка
|21
|9
|3
|9
|19-26
|30
|
7
|Р. Вальекано
|21
|7
|8
|6
|25-24
|29
|
8
|Р. Сосьедад
|21
|8
|4
|9
|17-17
|28
|
9
|Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|
10
|Бетис
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|
11
|Осасуна
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|
12
|Севилья
|21
|7
|6
|8
|24-30
|27
|
13
|Сельта
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|
14
|Хетафе
|21
|5
|8
|8
|17-17
|23
|
15
|Леганес
|21
|5
|8
|8
|19-29
|23
|
16
|Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|
17
|Эспаньол
|21
|5
|5
|11
|20-33
|20
|
18
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|
19
|Валенсия
|21
|3
|7
|11
|20-36
|16
|
20
|Вальядолид
|21
|4
|3
|14
|14-42
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.01
|23:00
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|1 : 1
|25.01
|16:00
|
Мальорка – Бетис
|0 : 1
|25.01
|18:15
|
Атлетико – Вильярреал
|1 : 1
|25.01
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|1 : 1
|25.01
|23:00
|
Вальядолид – Реал
|0 : 3
|26.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|2 : 1
|26.01
|18:15
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|0 : 3
|26.01
|20:30
|
Атлетик – Леганес
|0 : 0
|26.01
|23:00
|
Барселона – Валенсия
|7 : 1
|27.01
|23:00
|
Алавес – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|16
|2
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|18
|1
|3
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|18
|1
|7
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