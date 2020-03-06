Сегодня, 6 марта, исполнилось 118 лет «Реалу». Мадридский клуб — рекордсмен по победам Лиге и Кубке чемпионов, а также в чемпионате Испании. ФИФА признала его лучшим клубом XX века.

На счету «Реала» 33 чемпионских титула, 19 Кубков и 11 Суперкубков Испании, 13 побед в Кубке и Лиге чемпионов, два Кубка УЕФА, четыре Суперкубка УЕФА, три Межконтинентальных кубка, четыре победы в клубном чемпионате мира. Семь футболистов клуба завоевывали «Золотой мяч»: Альфредо ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).

Рекорд по играм за «Реал» принадлежит Раулю — 741, из действующих — Серхио Рамосу (645). По голам с большим отрывом лидирует Криштиану Роналду (450), из действующих — Карим Бензема (239).