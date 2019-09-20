Лучший игрок «Реал Сосьедада» Эдегор получил в качестве приза запеченную рыбу
17:12
Нападающий «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор стал лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт клуба. В качестве приза норвежцу преподнесли запеченную рыбу.
«Реал Сосьедад» заключил спонсорское соглашение с местным супермаркетом ВМ и 19 сентября провел специальное мероприятие в честь лучшего игрока августа.
В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, в которых забил 2 гола.
MVP! MVP! MVP!— Real Sociedad F?tbol (@RealSociedad) September 19, 2019
? @martinio98 ?#RealarenSupermerkatua #AurreraReala pic.twitter.com/qAfbu9CSlf