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Лучший игрок «Реал Сосьедада» Эдегор получил в качестве приза запеченную рыбу

17:12
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Нападающий «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор стал лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт клуба. В качестве приза норвежцу преподнесли запеченную рыбу.

«Реал Сосьедад» заключил спонсорское соглашение с местным супермаркетом ВМ и 19 сентября провел специальное мероприятие в честь лучшего игрока августа.

В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, в которых забил 2 гола.

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