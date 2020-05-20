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Лучший бомбардир «Атлетика» в 21-м веке Адурис объявил о завершении карьеры

18:17
Ариц Адурис. Фото Reuters
Ариц Адурис. Фото Reuters
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Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в 39-летнем возрасте. Об этом испанец сообщил в своих социальных сетях.

«Настало время попрощаться. На этом мое путешествие заканчивается, которое было незабываемым и прекрасным от начала до конца. Большое спасибо», — написал в Instagram Адурис.

Адурис является лучшим бомбардиром «Атлетика» в 21-м веке. На его счету 172 гола за красно-белых. Вместе с клубом из Бильбао он становился обладателем Суперкубка Испании (2015) и финалистом Кубка страны (2014/15).

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