Лучший бомбардир «Атлетика» в 21-м веке Адурис объявил о завершении карьеры
Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в 39-летнем возрасте. Об этом испанец сообщил в своих социальных сетях.
«Настало время попрощаться. На этом мое путешествие заканчивается, которое было незабываемым и прекрасным от начала до конца. Большое спасибо», — написал в Instagram Адурис.
Адурис является лучшим бомбардиром «Атлетика» в 21-м веке. На его счету 172 гола за красно-белых. Вместе с клубом из Бильбао он становился обладателем Суперкубка Испании (2015) и финалистом Кубка страны (2014/15).
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El m?ximo goleador rojiblanco del siglo XXI deja desde hoy el f?tbol y un gran legado como le?n. #AdurizLeyenda #AthleticClub ?https://t.co/gLx8hxo9IH
May 20, 2020