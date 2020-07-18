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«Лучшие болельщики в мире». Рамос рад, что фанаты «Реала» не устроили массовые празднования

08:33
Пустая площадь Сибелес после чемпионства &quot;Реала&quot;. Фото Twitter
Пустая площадь Сибелес после чемпионства &quot;Реала&quot;. Фото Twitter
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Капитан «Реала» Серхио Рамос поблагодарил фанатов клуба за то, что те прислушались к рекомендациям и не стали устраивать массовые празднования. Традиционно болельщики отмечают трофеи «Реала» на площади Сибелес, но перед матчем, который принес мадридцам титул чемпиона Испании, «Королевский клуб» выступил с рекомендацией не устраивать массовых гуляний из-за угрозы распространения коронавируса.

«Без сомнения, лучшие фанаты в мире. Спасибо вам, мадридцы», — написал Рамос в Twitter, выложив фото пустой площади.

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