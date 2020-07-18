«Лучшие болельщики в мире». Рамос рад, что фанаты «Реала» не устроили массовые празднования

Капитан «Реала» Серхио Рамос поблагодарил фанатов клуба за то, что те прислушались к рекомендациям и не стали устраивать массовые празднования. Традиционно болельщики отмечают трофеи «Реала» на площади Сибелес, но перед матчем, который принес мадридцам титул чемпиона Испании, «Королевский клуб» выступил с рекомендацией не устраивать массовых гуляний из-за угрозы распространения коронавируса.

«Без сомнения, лучшие фанаты в мире. Спасибо вам, мадридцы», — написал Рамос в Twitter, выложив фото пустой площади.