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Сегодня, 07:46

Лопетеги высказался о матче «Севильи» с «Эспаньолом» в ла лиге

Лопетеги прокомментировал ничейный результат «Севильи» с «Эспаньолом»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о результате матча 25-го тура ла лиги с «Эспаньолом» (1:1).

«Мы до самого конца старались победить, хотя у нас и было на одного игрока меньше. Был риск не заработать очки. У нас нет времени расстраиваться, нужно сосредоточиться на следующих матчах. Через несколько дней нас ждет игра с загребским «Динамо» в Лиге Европы», — цитирует Лопетеги Marca.

«Севилья», набрав 51 очко в 25 матчах занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 6 очков.

Хулен Лопетеги
ФК Севилья
ФК Эспаньол
0
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2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
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 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
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 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
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 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
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 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
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 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
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 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
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 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
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Эльче – Р. Вальекано
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19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
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Осасуна – Атлетико
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19.02 20:30
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19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
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Бетис – Мальорка
 2 : 1
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
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