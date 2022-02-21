Лопетеги высказался о матче «Севильи» с «Эспаньолом» в ла лиге

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о результате матча 25-го тура ла лиги с «Эспаньолом» (1:1).

«Мы до самого конца старались победить, хотя у нас и было на одного игрока меньше. Был риск не заработать очки. У нас нет времени расстраиваться, нужно сосредоточиться на следующих матчах. Через несколько дней нас ждет игра с загребским «Динамо» в Лиге Европы», — цитирует Лопетеги Marca.

«Севилья», набрав 51 очко в 25 матчах занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 6 очков.