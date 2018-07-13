Лопетеги уверен, что Родриго может заменить Бензема

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги определился с заменой нападающему Кариму Бензема. По информации Cadena SER, испанский специалист рассчитывает, что клуб купит у "Валенсии" Родриго Морено на замену французу.

В начале месяца появилась информация, что Бензема спустя 9 лет покинет "Реал". "Наполи" хочет подписать нападающего.

Карим Бензема: "Спасибо президенту, персоналу, тренерам и игрокам "Реала", с которыми довелось поработать"