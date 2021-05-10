Лопетеги разочарован результатом матча «Севильи» против «Реала»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 35-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:2).

«Горький осадок от потери двух очков в матче с «Реалом». Я не помню сейвов нашего голкипера и каких-либо явных голевых моментов у соперника. В играх с мадридцами не стоит отсиживаться у своих ворот, иначе это приводит к плачевному результату.

После такого обидного итога больше важно психологическое состояние игроков «Севильи». Мне очень грустно. Для нас было важно победить «Реал» на выезде. Сейчас у меня лишь гордость за своих ребят. Никаких упреков. Игра была действительно сложной», —приводит слова Лопетеги Marca.

В турнирной таблице «Севилья» занимает четвертое место, набрав 71 очко. «Реал» с 75 очками идет вторым, отставая от идущего на первом «Атлетико» на два очка.