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Лопетеги разочарован результатом матча «Севильи» против «Реала»

09:15
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 35-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:2).

«Горький осадок от потери двух очков в матче с «Реалом». Я не помню сейвов нашего голкипера и каких-либо явных голевых моментов у соперника. В играх с мадридцами не стоит отсиживаться у своих ворот, иначе это приводит к плачевному результату.

После такого обидного итога больше важно психологическое состояние игроков «Севильи». Мне очень грустно. Для нас было важно победить «Реал» на выезде. Сейчас у меня лишь гордость за своих ребят. Никаких упреков. Игра была действительно сложной», —приводит слова Лопетеги Marca.

В турнирной таблице «Севилья» занимает четвертое место, набрав 71 очко. «Реал» с 75 очками идет вторым, отставая от идущего на первом «Атлетико» на два очка.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/sevilla/2021/05/09/609854a946163fe0578b4579.html

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