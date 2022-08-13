Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:49

Лопетеги — о поражении от «Осасуны»: «Пенальти стал решающим фактором»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2).

«Пенальти стал решающим фактором в тот момент, когда мы превосходили соперника и находили места для маневра. Это был сложный пенальти. Нам на собрании говорили, что собираются отменить такие пенальти, а сегодня назначили пенальти. У нас было ощущение, что мы контролировали игру, в некоторых случаях было превосходство. Трудно делать положительные выводы, когда вы проигрываете, но положительные вещи есть», — приводит слова Лопетеги Marca.

Во втором туре ла лиги «Севилья» 19 августа дома сыграет против «Вальядолида». «Осасуна» на следующий день примет «Кадис».

Хулен Лопетеги
ФК Осасуна
ФК Севилья
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие фрукты снижают холестерин и какие продукты его повышают?
Дзюба будет играть в клубе Эрдогана? Что известно об «Истанбул Башакшехир», который хочет купить российского форварда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига: «Барселона» — «Райо Вальекано», «Альмерия» — «Реал» и другие матчи 1-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
2
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
4
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
5
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
9
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
20
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 2 : 1
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1
Рафа Мир

Рафа Мир

Севилья

 1
Аймар Орос

Аймар Орос

Осасуна

 1
П
Алехандро Дарио Гомес

Алехандро Дарио Гомес

Севилья

 1
Рубен Пенья

Рубен Пенья

Осасуна

 1
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1 0 1
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 1 0 1
Унаи Гарсия

Унаи Гарсия

Осасуна

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости