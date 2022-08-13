Лопетеги — о поражении от «Осасуны»: «Пенальти стал решающим фактором»
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2).
«Пенальти стал решающим фактором в тот момент, когда мы превосходили соперника и находили места для маневра. Это был сложный пенальти. Нам на собрании говорили, что собираются отменить такие пенальти, а сегодня назначили пенальти. У нас было ощущение, что мы контролировали игру, в некоторых случаях было превосходство. Трудно делать положительные выводы, когда вы проигрываете, но положительные вещи есть», — приводит слова Лопетеги Marca.
Во втором туре ла лиги «Севилья» 19 августа дома сыграет против «Вальядолида». «Осасуна» на следующий день примет «Кадис».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
|Г
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|
|
Рафа Мир
Севилья
|1
|
|
Аймар Орос
Осасуна
|1
|П
|
|
Алехандро Дарио Гомес
Севилья
|1
|
|
Рубен Пенья
Осасуна
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Унаи Гарсия
Осасуна
|1
|0
|1