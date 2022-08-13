Лопетеги — о поражении от «Осасуны»: «Пенальти стал решающим фактором»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2).

«Пенальти стал решающим фактором в тот момент, когда мы превосходили соперника и находили места для маневра. Это был сложный пенальти. Нам на собрании говорили, что собираются отменить такие пенальти, а сегодня назначили пенальти. У нас было ощущение, что мы контролировали игру, в некоторых случаях было превосходство. Трудно делать положительные выводы, когда вы проигрываете, но положительные вещи есть», — приводит слова Лопетеги Marca.

Во втором туре ла лиги «Севилья» 19 августа дома сыграет против «Вальядолида». «Осасуна» на следующий день примет «Кадис».