Лопетеги оценил игру футболистов «Севильи» в матче с «Барселоной»
11:44
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (2:0).
«Команда провела отличный матч со сложным соперником, находящимся в хорошей форме. Чтобы играть с «Барселоной», нужно быть на высочайшем уровне, «Севилья» это и сделала. Они создавали моменты за счет уровня игроков, но у нас было больше шансов. Однако нас ждет игра в Барселоне, это самое сложное. Учитывая иторию «Барселоны», нам будет очень тяжело», — цитирует Лопетеги Marca.
Ответная встреча состоится на «Камп Ноу» 3 марта.
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