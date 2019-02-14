Лопетеги - об увольнении из сборной Испании: "Это был очень тяжелый момент, и я никогда его не забуду. Я не спал, не знал, где нахожусь"

Бывший главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги рассказал о событиях лета 2018 года. Лопетеги согласился возглавить мадридский клуб в июне и подписал трехлетний контракт, что стало причиной громкого скандала. Из-за договоренности с мадридцами специалист потерял пост в сборной Испании за день до старта чемпионата мира-2018.

В мае перед поездкой в Россию тренер продлил контракт с Королевской федерацией футбола Испании до 2020 года, но уже через месяц решил перейти в "Королевский клуб" – это должно было случиться после ЧМ.

Однако 28 октября "Реал" разгромно проиграл "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5 на "Камп Ноу") и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Руководство клуба уволил Лопетеги с поста главного тренера Всего мадридцы успели провести 14 официальных игр под руководством. тренера.

- Это был очень тяжелый момент, и я никогда его не забуду: пятичасовой перелет домой из Москвы в Мадрид, ничего не могу сказать, кроме того, что это жизнь, - приводит ВВС слова Лопетеги. - Это был очень тяжелый опыт, но нужно постараться и извлечь из него положительные моменты. Я не спал, я не знао, где нахожусь. Сначала я был в России, готовясь к чемпионату мира, а потом уже оказался на "Сантьяго Бернабеу" с новой командой.

Все случилось очень быстро, было трудно воспринимать все происходящее, эмоции были на пределе, трудно было говорить. Чемпионат мира – это была мечта, над которой я так усердно работал.

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