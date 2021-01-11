Лопетеги: «Атлетико» заслуженно занимает первое место в ла лиге"

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги перед перенесенным матчем 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» высказался о мадридском клубе.

«Атлетико» — совершенная команда во всех позициях. У них есть невероятно талантливые футболисты во всех линиях. Они заставят нас сыграть идеальный матч, именно это наша цель.

«Атлетико» заслуженно занимает лидирующую позицию в ла лиге. Они показывают невероятную игру и претендуют на победу во всех турнирах", — цитирует Лопетеги Marca.

Матч ла лиги «Атлетико» — «Севилья» состоится завтра, 12 января, на «Ванда Метраполитано». Начало — в 23.30 по московскому времени.