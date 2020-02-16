«Локомотив» пожелал удачи Смолову перед началом матча с «Реалом»

Официальный Twitter «Локомотива» пожелал удачи нападающему «Сельты» Федору Смолову перед началом матча 24-го тура чемпионата Испании против «Реала». Встреча начнется в 23.00 (мск).

«Удачи, Федор», — написал Twitter «Локомотива» на испанском под постом со стартовым составом «Сельты» на игру против мадридцев. Смолов выйдет с первых минут у команды из Виго.

«Реал» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Сельты» 18-я строчка и 20 баллов.

«Сельта» Смолова против «Реала»: видеотрансляция матча