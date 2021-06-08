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Локателли может продолжить карьеру в «Реале»

08:28
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лично заинтересован в трансфере игрока, которого также хочет приобрести «Ювентус». Сообщалось, что туринцы предложили 23-летнему итальянцу пятилетний контракт.

Соглашение Локателли с «Сассуоло» рассчитано до лета 2023 года. В прошлом розыгрыше он провел 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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