Локателли может продолжить карьеру в «Реале»
08:28
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лично заинтересован в трансфере игрока, которого также хочет приобрести «Ювентус». Сообщалось, что туринцы предложили 23-летнему итальянцу пятилетний контракт.
Соглашение Локателли с «Сассуоло» рассчитано до лета 2023 года. В прошлом розыгрыше он провел 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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